2018-11-03T14:53:55+03:00
Общество

В Псковской области перед Днем народного единства проходит «Ночь искусств»

Гостей акции ждут экскурсии и интерактивные программы
Раиса Семёнова
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Псковский музей-заповедник подготовил экскурсии и специальные интерактивные программы.Псковский музей-заповедник подготовил экскурсии и специальные интерактивные программы.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Псковской области в преддверии Дня народного единства Псковская область участвует во всероссийской акции «Ночь искусств». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской области, 3 ноября жители региона посетят тематические мероприятия в Пушкинском заповеднике, в музее-заповеднике «Изборск», а также в Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского.

– Необходимо отметить, что для гостей праздника Псковский музей-заповедник подготовил экскурсии и специальные интерактивные программы, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве напомнили, что ко Дню народного единства, 4 ноября, в регион приурочыно более 270 праздничных мероприятий. Жителей области ждут гулянья, выставки, концерты, акции, викторины и много другое. Одно из главных псковских мероприятий «Россия нас объединяет» пройдёт на Октябрьской площади. В Великих Луках же на главную площадь выйдут трудовые коллективы, ветераны, учащиеся и не только.

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