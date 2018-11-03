В голосовании «Народный участковый» полицейский из Псковской области вошёл в 40 лучших

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-03T16:12:08+03:00

Поддержать лайками Сергея Юркова можно на сайте Комсомолки. Для этого нужно перейти по ссылке и авторизоваться через какую-либо соцсеть. Фото: Анастасия Бевза

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В заключительном этапе голосования «Народный участковый» полицейский из Псковской области Сергей Юрков вошёл в 40 лучших. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», сейчас у участкового из Себежа около 260 лайков. До первых мест ещё далеко. Пока что с примерно 5500 голосами лидирует участковый Республики Татарстан. На второй позиции – кандидат из Республики Северная Осетия – Алания, у него – за него проголосовали около 5200 раз. Замыкает тройку лучших – участковый из Нижегородской области. У него приблизительно 5000 голосов.

Поддержать лайками Сергея Юркова можно на сайте Комсомолки. Для этого нужно перейти по ссылке, сюда, и авторизоваться через какую-либо соцсеть.

СПРАВКА «КП»

Голосование за лучшего участкового страны началось 1 ноября 2018 года. Это уже восьмой Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый». В это раз за народное признание и главный приз, УАЗ «Патриот», соревнуются полицейские из 83 регионов Российской Федерации.