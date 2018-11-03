2018-11-03T16:12:08+03:00
Конкурсы и тесты

В голосовании «Народный участковый» полицейский из Псковской области вошёл в 40 лучших

До первого места – ещё тысячи лайков
Раиса Семёнова
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В заключительном этапе голосования «Народный участковый» полицейский из Псковской области Сергей Юрков вошёл в 40 лучших. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», сейчас у участкового из Себежа около 260 лайков. До первых мест ещё далеко. Пока что с примерно 5500 голосами лидирует участковый Республики Татарстан. На второй позиции – кандидат из Республики Северная ОсетияАлания, у него – за него проголосовали около 5200 раз. Замыкает тройку лучших – участковый из Нижегородской области. У него приблизительно 5000 голосов.

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СПРАВКА «КП»

Голосование за лучшего участкового страны началось 1 ноября 2018 года. Это уже восьмой Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый». В это раз за народное признание и главный приз, УАЗ «Патриот», соревнуются полицейские из 83 регионов Российской Федерации.

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