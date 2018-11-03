2018-11-03T17:44:56+03:00
Общество

В Пскове на пять часов перекроют движение через железнодорожный переезд на Маргелова

Причина тому – ремонт
Раиса Семёнова
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Через переезд нельзя будет проехать с 4 ноября, с 21.00, до 5 ноября, до 02.00. Фото: Google КартыЧерез переезд нельзя будет проехать с 4 ноября, с 21.00, до 5 ноября, до 02.00. Фото: Google Карты
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В Пскове порядка пяти часов будет перекрыто движение на улице Генерала Маргелова, около железнодорожного переезда у станции Полковой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по той территории улицы нельзя будет проехать с 4 ноября, с 21.00, до 5 ноября, до 02.00.

– Движение автотранспорта будет перекрыто из-за ремонта железнодорожного переезда 5 км, – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве добавили также, что объехать реконструируемую территорию можно будет через Старопалкинское шоссе, через посёлок Тямшу. Выехать следует на переезде 12 км ст. Моглино и дальше двигаться по Рижскому шоссе.

Дорога, которую преграждает, ремонтируемый железнодорожный переезд, ведёт на дачные участки. За три дня выходных огромное количество людей собирается ехать на дачи. В связи с этим сотрудники ведомства извиняются за неудобства и просят учесть эту информацию о временной реконструкции.

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