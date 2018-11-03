В День народного единства в Пскове на улице нарисуют героев «Великих имён России»

3 Нояб. 20:29 2018-11-03T20:54:03+03:00

Под открытым небом на стендах можно будет увидеть Пушкина, княгиню Ольгу, Маргелова, Довмонта и Александра Невского

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В День народного единства в Пскове у памятника княгине Ольге, что на Октябрьской площади, сделают арт-площадку для «стрит-арта». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это мероприятие состоится в рамках проекта «Великие имена России». Собравшиеся увидят портреты великих соотечественников, имена которых претендуют на то, чтобы стать новым название аэропорта «Кресты». Открытие площадки – 4 ноября в 12.30

– На стендах можно будет увидеть великого русского классика Пушкина, княгини Ольги, Маргелова, князей Довмонта и Александра Невского, – сообщили в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Для того, чтобы в рамках проекта «Великие имена России» переименовать аэропорт «Кресты», из 40 кандидатур члены Общественной палаты Псковской области выбрали шесть имён отличившихся соотечественников. Остались следующие варианты: княгиня Ольга (894 – 969 гг.), князь Александр Невский (1221 – 1263 гг.), Святой Благоверный князь Довмонт Псковский (1240 – 1299), Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1837), Маргелов Василий Филиппович (1908 – 1990) и 6-я рота. Однако истинное название определят из трёх вариантов, за которых к 30 ноября проголосует больше жителей области. Собирать голоса помогают и волонтёры. «Великие имена России» завершится 5 декабря. В конкурсе участвуют 45 аэропортов 43 субъектов России.

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В Псковской области к Дню народного единства подготовили более 270 праздничных мероприятий. В этот день на Октябрьской площади будет ремесленная ярмарка. А посмотреть, как будут ходить автобусы, можно по ссылке – здесь.