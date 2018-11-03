Жителям Псковской области предлагают оценить вариант официального флага региона
Не так далёк тот день, когда привычные флаг, герб и гимн Псковской области в некотором роде изменятся. Коллективная работа над выбором официальных символов региона уже близится к собственному завершению. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на своей страничке в социальной сети «Инстаграм» объявил губернатор региона Михаил Ведерников.
– Итоговый вариант символов пройдёт проверку на соответствие всем необходимым геральдическим требованиям, – сообщил в профиле Михаил Ведерников.
На данный момент же губернатор Псковской области поделился с подписчиками лишь одной фотографией. На снимке красуется один из предложенных вариантов будущего флага региона. В посте к фотографии Михаил Ведерников предлагает жителям Псковской области оценить такой официальный символ. На народное рассмотрение решили вынести именно этот вариант, поскольку он удовлетворил предложения и пожелания большинства инициаторов.