В Пскове поймали 19-летнего, пытавшегося украсть спиртное из магазина

СЕГОДНЯ 00:28 2018-11-04T00:28:59+03:00

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В Пскове несколько сотрудников экипажа вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека. Этот юноша пытался совершить кражу из торгового зала магазина на 1-й Посёлочной улице. Нарушителем оказался 19-летний местный житель. Он хотел вынести из торговой точки несколько ёмкостей с алкогольными напитками внутри. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии. Нажавшим на специальную кнопку адресантом был один из сотрудников магазина.

– Экипаж группы задержания среагировал моментально и прибыл к месту сигнала тревоги, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве конкретизировали также, что сам противозаконный поступок произошёл 2 ноября приблизительно в 20.30. Злоумышленника уже передали в распоряжение сотрудникам полиции. Они провели с ним процессуальные действия, необходимые для выяснения обстоятельств и оформления.