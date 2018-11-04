В Себежском районе поймали азиатов, патывшихся незаконно попасть в Европу

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-04T09:28:42+03:00

У иностранцев не оказалось с собой всех необходимых документов. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Задержали и проводника нарушителей, и человека, который подвёз группу до границы

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В Себежском районе задержали трёх иностранцев и их провожатого. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, из территории Российской Федерации нарушители пробовали нелегально проникнуть в страны Евросоюза. Эти уроженцы Юго-Восточной Азии пытались обойти пропускной пункт. Предположительная причина такого поступка – отсутствие всех необходимых документов.

– Эти иностранцы хотели попасть в Евросоюза, поскольку пребывали в поисках лучших условий жизни, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что когда опросили всех задержанных – удалось поймать и соратника нарушителей. Речь идёт о 31-летнем москвиче, который и подвёз до границы группу из четырёх человек. Сейчас все пятеро будут до 48 часов находиться в руках силовиков. За это время сотрудники ведомства выявят детали правонарушения. Далее – нарушителей привлекут к ответственности.