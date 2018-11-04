2018-11-04T11:16:39+03:00
Спорт

В Пскове в День народного единства воркаут-центр проводит день открытых дверей

Собравшиеся смогут больше узнать о воркауте и увидеть новую спортивную воркаут-площадку
Раиса Семёнова
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День открытых дверей состоится с 17.00 до 19.00 в доме № 19 на улице Коммунальной. Фото: Виталий ДидычДень открытых дверей состоится с 17.00 до 19.00 в доме № 19 на улице Коммунальной. Фото: Виталий Дидыч
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В День народного единства сотрудники псковского воркаут-центра проводят день открытых дверей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» представители учреждения, с 17.00 до 19.00 спортивный центр смогут посетить абсолютно все желающие. Само же это здание (ДОСААФ) для занятий воркаутом располагается по адресу: дом № 19 на улице Коммунальной.

– Собравшиеся смогут не только больше узнать о воркауте, но собственными глазами увидеть нашу новую уникальную воркаут-площадку. Прикоснуться или даже опробовать спортивные снаряды, – сообщили в учреждении.

Помимо этого, сотрудники центра гарантируют гостям мероприятия приятную атмосферу, а также ощутимый заряд энергии.

КСТАТИ

В дом № 19 на улице Коммунальной 5 октября привезли целый комплект спортивных снарядов для занятия воркаутом. Псковской федерации воркаута это оборудование подарили члены федерации воркаута России. Сама же площадка – мобильная. То есть её можно использовать как на улице, так и в закрытом помещении.

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