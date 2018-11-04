В Пскове в День народного единства сделали стрит-арт-портреты героев «Великих имён России»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-04T17:11:21+03:00

В течение двух часов желающие наносили с баллонов краску на подготовленные трафареты, скрывающие лица выдающихся соотечественников. Фото: Алексей Назаров

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В Пскове на Дне народного единства жители города приняли участие в создании портретов псковских героев проекта «Великие имена России». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», всё происходило на Октябрьской площади, у памятника княгине Ольге. В течение двух часов желающие наносили с баллонов краску на подготовленные трафареты, скрывающие лица выдающихся соотечественников. Эти соотечественники – княгиня Ольга, Довмонт, Александр Невский, Пушкин и Маргелов.

– Наша команда решила провести своеобразный творческий интерактив. Мы привлекли людей, от детей до взрослых, к созданию значимого арт-проекта. Когда всё будет готово – мы залакируем изображения, а администрация решит, где и как разместить эти исторические портреты с элементами граффити, – сообщила организатор арт-события, художница и ведущая мастер-классов Мария Кудашева.

После того, как гости мероприятия разрисовали все 5 стендов, организаторы арт-площадки сняли трафареты и продемонстрировали результат.

КОНКРЕТНО

«Великие имена России» – проект, который определит, в честь какого великого соотечественника назовут псковский аэропорт «Кресты». Осталось 6 кандидатов: княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт, Пушкин, Маргелов и 6-я рота. Однако вскоре название выберут уже из 3 вариантов. Этот проект, в котором участвуют 45 аэропортов 43 субъектов РФ, завершится 5 декабря.