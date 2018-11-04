2018-11-04T18:07:56+03:00
Конкурсы и тесты

До окончания фотоконкурса «Котябрь» остаются считанные часы

Пока в лидерах – Николь, на втором месте – Ася, на бронзу претендует Бонифаций
Раиса Семёнова
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У Аси и Бонифация, ещё есть время, чтобы с помощью лайков побороться за лидерство в жарком фото-соревновании. Фото: конкурсные фото участниковУ Аси и Бонифация, ещё есть время, чтобы с помощью лайков побороться за лидерство в жарком фото-соревновании. Фото: конкурсные фото участников
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Вот и подходит к концу фотоконкурс «Котябрь» от «Комсомольской правды – Псков». Как передаёт корреспондент издательства, до завершения соревнования остаются уже считанные часы. Сейчас тройка лидеров окончательно сформировалась, и только чудо может её изменить. На первом месте – Николь, кошка Алёны Веретюк. У этого домашнего любимца около 1400 лайков. На серебро же претендует Ася, пушистый питомец Арины Мясниковой, за которого проголосовали примерно 1350 раз. Замыкает тройку лучших – кот Бонифаций, фотографию которого прислала Марина Федорова. У этого четвероного пушистого друга приблизительно 1250 голосов.

У Аси и Бонифация, ещё есть время, чтобы с помощью лайков побороться за лидерство в динамичном и непредсказуемом фото-соревновании.

КОНКРЕТНО

Партнеры фотоконкурса «Котябрь»: ветеринарная клиника «Любовь и забота», салон «GROOM ROOM», магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа», салон стрижек для собак и кошек «Городской стиль», ветеринарная клиники «Юрлемат».

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