2018-11-04T19:08:52+03:00
Происшествия

В Пыталовском районе поймали нарушителя, скрывшегося с места ДТП

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы
Раиса Семёнова
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Мужчина нарушил ПДД, из-за чего нанёс человеку тяжёлые ранения.Мужчина нарушил ПДД, из-за чего нанёс человеку тяжёлые ранения.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пыталовском районе на многостороннем пропускном пункте «Убылинка» силовики задержали 29-летнего мужчину. Структуры разыскивали этого гражданина на территории Российской Федерации. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, мужчину поймали, когда тот из-за границы возвращался в Россию.

– Этого нарушителя разыскивали потому, что он нарушил часть 1 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве разъяснили, что мужчина нарушил ПДД, из-за чего нанёс человеку тяжёлые ранения. В ведомстве добавили также, что за такое преступление нарушителю грозит до двух лет тюрьмы. Также от нерадивого водителя могут отобрать право заниматься некоторой деятельностью. Срок такой санкции – до трёх лет. Сотрудники управления уже провели все обязательные процессуальные процедуры – сейчас нарушитель в распоряжении полицейских.

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