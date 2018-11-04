Лидер голосования «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки» набрала 600 лайков

СЕГОДНЯ 20:11 2018-11-04T20:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко, лидирующая в голосовании «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки», преодолела рубеж в 600 лайков. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», у ближайшей преследовательницы этой 16-летней девушки, 17-летней ученицы Многопрофильного правового лицея №8 Марии Бедриковой, около 270 голосов. На третьем же месте пока идёт 21-летняя четверокурсница факультета менеджмента ПсковГУ Илона Кепеть. За эту девушку отдали предпочтение примерно 185 раз. Из остальных ближе всех к тройке лидеров 17-летняя ученица 11 класса средней общеобразовательной школы № 3 Оксана Слепнёв, набравшая 105 лайков.

ВАЖНО

Однако голосование продолжается (ссылка - ЗДЕСЬ). Оно продлится до 22 ноября. Кто станет «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки» объявят 24 ноября, в финале проекта в «Простории». В заключительном этапе шоу на сцене выступят победительницы конкурса талантов «Мисс Псков – 2018». Девушки продемонстрируют зрителям свои творческие номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять спортсменок «Мисс Псков – 2018»

Фотосессия «Мисс Псков – 2018» в тренажёрном зале