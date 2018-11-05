2018-11-05T12:24:55+03:00
Звезды

В Великих Луках в честь юбилея театр моды «Абстракция» устроит шоу-показ

Дошкольникам вход бесплатный
Раиса Семёнова
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Театру моды - 20 лет. Фото: Лев СоломатинТеатру моды - 20 лет. Фото: Лев Соломатин
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В Великих Луках в Доме культуры имени Ленинского Комсомола (ДК ЛК) желающие увидят шоу-показ молодёжного театра моды «Абстракция». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, это будет 22 ноября в 18.00. Так, «Абстракция» отметит юбилей – 20 лет.

– Мы хотим встретить день рождения в кругу дорогих зрителей. Наши гости увидят праздник красоты, шоу с большой буквы, – сообщили представители коллектива.

Билеты – в кассе ДК ЛК. Детям дошкольного возраста – вход бесплатный.

СПРАВКА «КП»

Молодёжный театр моды «Абстракция» дважды входила в пятёрку лучших театров моды страны. Этот многократно был лидером конкурсов от Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла». Кроме того, «Абстракция» получила признание таких маститых представителей отечественной моды, как Вячеслав Зайцев и Ирина Крутикова. Директор проекта – Елена Котюкова, которая не раз побеждала в национальном конкурсе «Одарённые дети» ив рамках программы «Золотой иглы» познакомилась с Пьером Карденом.

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