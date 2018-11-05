Писатели из Псковской области стали призёрами «Степных всполохов»

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-05T15:11:30+03:00

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Писатели Пскова победили в литературном конкурсе «Степные всполохи». Это мероприятие прошло в честь 95-летия Ростовской областной писательской организации. Как рассказали «Комсомольской правды – Псков» в псковском региональном отделении Союза писателей в России, в номинации «Публицистика» выиграла Вита Пшеничная, поэтесса, публицист и литературный критик из Пскова.

– Псковичка участвовала с очерком «Безумно страшно за Россию», – сообщили в организации.

Кроме того, в организации отметили также, что на втором месте в «Публицистике» – очерк «Чтоб в душу не шла гангрена», автор которого – Андрей Канавщиков. писатель из Великих Лук.

Каждая категория, а это «Проза», «Публицистика» и «Поэзия», была своя в каждой возрастной группе конкурса. В молодёжной состояли те, кому до 40 лет, а в старшей – кому за 40.

КОНКРЕТНО

С апреля по ноябрь 2018 года судьи литературного соревнования «Степные всполохи» ознакомились с 1082 произведениями. В конкурсе состязались литераторы не только из России, но и из США, Австралии, Италии, Болгарии, Черногории, Украины, Белоруссии.