Определились победители фотоконкурса «Котябрь»

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-05T16:27:10+03:00

«Комсомолка» скоро свяжется с победителями. Их награждение состоится не позднее 16 ноября 2018. Фото: участники фотоконкурса "Котябрь"

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В фотоконкурсе «Котябрь» участвовало около 130 фотографий с кошачьими. Кто из этих четвероногих друзей станет «Символом осени 2018» – читатели «Комсомольской правды – Псков» решали в онлайн-голосовании.

Бронзу «Котября» забирает питомец Марины Фёдоровой – Бонифаций, который набрал 1313 голоса и опередил ближайшего преследователя почти на 500. В течение двух недель этот котик не покидал десятку лучших, часто пребывал в тройке лидеров.

Серебро же получает кошка Арины Мясниковой – Ася, которая обогнала Бонифация на 96 голосов. Так, за неё проголосовали 1 409 раз.

Максимум зрительских симпатий у Николь, питомицы Алёны Веретюк. Поздравляем победительницу «Котября»! Эта шотландская вислоухая лидировала с самого начала голосования. По итогу, у Николь – 1 532 голоса.

«Комсомолка» скоро свяжется с победителями. Их награждение состоится не позднее 16 ноября 2018.

ПРИЗЫ

От клиники «Любовь и забота» призеры получают сертификат на бесплатный первый прием и 15 % скидку на посещения, действующую в течение года. Кроме этого, им достаётся сертификат на бесплатные услуги красоты для животных в салоне «GROOM ROOM».

Магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа» дарит победителям конкурса шампунь и шампуневые полотенца, домик-когтеточку, итальянскую когтеточку и три дисконтные карты постоянного покупателя.

Этим перечень призов не ограничивается. Призеры забирают бесплатный сертификат от салона стрижек «Городской стиль»: уход за шерстью любимца. А ветеринарная клиника «Юрлемат» награждает тройку лучших комплексной вакцинацией.