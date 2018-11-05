2018-11-05T18:41:47+03:00
Звезды

В Пскове пройдёт открытая встреча с автором Иреной Панченко

Мероприятие запланировано на 6 ноября
Раиса Семёнова
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Встреча состоится в Городском культурном центре. Фото: пресс-служба администрации Псковской областиВстреча состоится в Городском культурном центре. Фото: пресс-служба администрации Псковской области
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В Пскове жители и гости города смогут встретиться с писателем, художником Иреной Панченко. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском региональном отделении союза писателей, встреча состоится 6 ноября.

– Всех, кто желает приятно провести время в компании писательницы, художницы Ирены Панченко, ждём в Городском культурном центре (Площадь победы, дом № 1) в 16.00 – сообщили в организации.

СПРАВКА «КП»

Помимо того, что Ирена Язеповна Панченко – драматург, поэт и художник, она Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Почетный работник общего образования. Ирена Панченко родилась 6 ноября 1938 года в одном из городов ЛатвииКраслава. Писательница окончила Омское педагогическое училищ, после чего работала в различных школах учителем рисования. Кроме того, учила классы русскому языку, литературе и другим наукам. Её материалы публиковались в газетах. Ирена Панченко заочно окончила Великолукский педагогический институт и в 1968 году перебралась в Псков. Там была литсотрудником, редактором областной газеты, директором псковского Дома культуры и не только. Примечательно, что в Москве писательница завершила Высшие театральные курсы при ГИТИСе имени Луначарского. Позже Ирена Панченко стала представителем Регионального отделения Союза писателей России «Объединение псковских писателей». С 1992 года – член Союза писателей России. Выставки автора проходят не только в Пскове, но и в музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» и в Латвии. Сейчас Ирена Панченко живёт в Пскове. За её плечами 10 пьес, 5 поэтических сборников, книг для детей и подростков.

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