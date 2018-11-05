2018-11-05T20:17:46+03:00
Общество

Эдгард Запашный согласился на благотворительную поездку для детей из Пскова

В Москве на цирковом космическом шоу дети будут в новогодние праздники
Раиса Семёнова
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Поможет с организацией мероприятия Фонд развития Псковской области. Фото: профиль в "Инстаграм" Михаила ВедерниковаПоможет с организацией мероприятия Фонд развития Псковской области. Фото: профиль в "Инстаграм" Михаила Ведерникова
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в неформальной обстановке увиделся с Эдгардом Запашным. Глава региона договорился с известным дрессировщиком о том, что в новогодние каникулы псковские дети отправятся в благотворительную поездку в Москву. Планируется, что дети попадут на цирковое космическое представление. Об этом в социальной сети «Инстаграм» сделал пост сам Михаил Ведерников.

– Поездку удастся организовать с помощью Фонда развития Псковской области, – сообщил губернатор в социальной сети.

Помимо этого, в посте Михаил Ведерников отмечает, что встретился с Эдгардом Запашным в Москве. Дрессировщик пригласил губернатора Псковской области, сопровождаемого семьёй и друзьями, на цирковое представление «Идол». Выступление происходило на проспекте Вернадского. Глава региона отметил: «С каждым новым спектаклем зрелище становится всё грандиознее и масштабнее. Без преувеличения, шоу, достойное лучших мировых площадок».

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