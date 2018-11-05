2018-11-05T22:25:54+03:00
Происшествия

В Пскове на четырех углах микроавтобус в ДТП со скорой протаранил ограду тротуара

По предварительным данным, в аварии пострадал минимум один человек
Раиса Семёнова
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ДТП случилось вечером 5 ноября.ДТП случилось вечером 5 ноября.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидцем события стал корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Как передаёт журналист издательства, предположительно, микроавтобус столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего пострадал минимум один человек. Этого пострадавшего, вероятно, сотрудника скорой помощи, увезли в больницу.

– По предварительной информации, ставшая участником аварии машина учреждения здравоохранения двигалась по Рижскому проспекту, в прямом направлении. А микроавтобус ехал по улице Максима Горького в сторону улицы Коммунальной, – сообщил корреспондент.

Помимо этого, очевидец добавил, что из-за дорожно-транспортного происшествия микроавтобус протаранил ограждение и вылетел на тротуар, примыкающий к дому № 5/12 на Рижском проспекте. Сама же авария произошла вечером 5 ноября. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.

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