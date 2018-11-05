В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев в драке

5 Нояб. 23:19 2018-11-05T23:19:58+03:00

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В Пскове силовики поймали 43-летнего мужчину. Его подозревают в том, что он в драке травмировал человека. Предположительным нарушителем оказался местный житель. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, задержать мужчину удалось благодаря стараниям сотрудников кафетерия, располагающегося на улице Труда.

– Из этого кафетерия на пульт дежурного поступил сигнал тревоги. На место незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили подробностей о том, что сама ситуация произошла ночью 3 ноября. Тогда несколько посетителей кафетерия, который на Труда, что-то не поделили. Один из конфликтующих вспылил и избил оппонента. Когда на место прибыли сотрудники полиции, они вызвали скорую. Так, пострадавший оказался в больнице. Сейчас нарушителя уже передали в руки полицейским. Стражи порядка выясняют все обстоятельства праздной драки.