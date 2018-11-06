2018-11-06T00:27:22+03:00
Спорт

В первенстве Псковской области по шахматам играли около 200 юношей и девушек

Больше всего золотых медалей – у великолучан
Раиса Семёнова
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Самым популярным стал турнир мальчиков до 13 лет. В нём за то, чтобы стать призёром, боролись 47 игроков. Фото: федерация шахмат Псковской областиСамым популярным стал турнир мальчиков до 13 лет. В нём за то, чтобы стать призёром, боролись 47 игроков. Фото: федерация шахмат Псковской области
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В деревне Анохово Печорского района, в загородном оздоровительном лагере «Стремительный», состоялось первенство Псковской области по шахматам. В турнире, который проводят здесь уже третий год, состязались как юноши, так и девушки. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в шахматной федерации Псковской области, в соревнованиях поучаствовали почти 200 детей и подростков.

– Самым популярным стал турнир мальчиков до 13 лет. В нём за то, чтобы стать призёром, боролись 47 игроков, – сообщили в организации.

Кроме того, в организации отметили также, что больше всего золотых медалей, четыре – у сборной Великих Лук. Второе место делят шахматисты с Пскова и Псковского район, у них по три золотых. По одной медали – у игроков из Плюсского и Струго-Красненского районов. Главный рефери турнира – судья первой категории Александр Шпак.

СПРАВКА «КП»

По результатам первенства, детям присваивают спортивные разряды и личный российский шахматный рейтинг.

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