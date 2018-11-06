В Пскове организация рассчиталась с долгами по зарплате на сумму 8 миллионов рублей
Прокуратура города Пскова проверила «Псковгеокабель» на своевременную выплату заработной платы сотрудникам. Во время проверки предприятия обнаружили нарушения трудового законодательства. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, у фирмы перед работниками была задолженность по оплате труда.
– Прокурор города обязал руководителя предприятия устранить нарушение закона и незамедлительно выплатить сотрудникам заработанные ими деньги, – сообщили в ведомстве.
Как стало известно, 308 сотрудников организации не получили вовремя зарплату за октябрь. Сумма задолженности за месяц превысила восемь миллионов рублей. В связи с этим директор организации привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предприятие выполнило обязательство и выплатило заработную плату в полном объеме.