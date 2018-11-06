2018-11-06T09:50:35+03:00
Общество

В Пскове организация рассчиталась с долгами по зарплате на сумму 8 миллионов рублей

Более 300 работников предприятия получили деньги за октябрь
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Прокурор города обязал руководителя предприятия устранить нарушение закона и незамедлительно выплатить сотрудникам заработанные ими деньги.Прокурор города обязал руководителя предприятия устранить нарушение закона и незамедлительно выплатить сотрудникам заработанные ими деньги.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Прокуратура города Пскова проверила «Псковгеокабель» на своевременную выплату заработной платы сотрудникам. Во время проверки предприятия обнаружили нарушения трудового законодательства. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, у фирмы перед работниками была задолженность по оплате труда.

– Прокурор города обязал руководителя предприятия устранить нарушение закона и незамедлительно выплатить сотрудникам заработанные ими деньги, – сообщили в ведомстве.

Как стало известно, 308 сотрудников организации не получили вовремя зарплату за октябрь. Сумма задолженности за месяц превысила восемь миллионов рублей. В связи с этим директор организации привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предприятие выполнило обязательство и выплатило заработную плату в полном объеме.

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