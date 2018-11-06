2018-11-06T10:20:05+03:00
Конкурсы и тесты

В голосовании «Народный участковый» кандидат из Псковской области попал в 30 лучших

На первом месте – полицейский из Брянской области
Раиса Семёнова
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Выбирать лучшего участкового страны начали 1 ноября, а закончат – 10. Награждение пройдёт 16 ноября.Выбирать лучшего участкового страны начали 1 ноября, а закончат – 10. Награждение пройдёт 16 ноября.Фото: Анастасия Бевза
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В рейтинге финального голосования «Народный участковый» полицейский из Псковской области, из Себежа, Сергей Юрков поднялся на несколько строчек. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на данный момент у этого участкового около 1200 лайков. Лидер же сменился. Сейчас первое место занимает силовик из Брянской области, у которого количество голосов скоро перевалит за 18 тысяч. Вторую позицию занимает страж порядка из Республики Северная ОсетияАлания. Его поддержали больше 17 тысяч раз. На бронзу же пока претендует кандидат из Республики Коми. У третьего места примерно 15,5 тысяч лайков.

Помочь Сергею Юркову победить в соревновании и выиграть УАЗ «Патриот» можно по ссылке – ЗДЕСЬ. Проголосовать можно после авторизации через соцсеть.

СПРАВКА «КП»

Выбирать лучшего участкового страны начали 1 ноября, а закончат – 10. Награждение пройдёт 16 ноября. Примечательно, что в этот раз Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый» проходит восьмой раз. В 2018 году в проекте состязаются участковые из 83 регионов России.

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