В голосовании «Народный участковый» кандидат из Псковской области попал в 30 лучших

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-06T10:20:05+03:00

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В рейтинге финального голосования «Народный участковый» полицейский из Псковской области, из Себежа, Сергей Юрков поднялся на несколько строчек. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на данный момент у этого участкового около 1200 лайков. Лидер же сменился. Сейчас первое место занимает силовик из Брянской области, у которого количество голосов скоро перевалит за 18 тысяч. Вторую позицию занимает страж порядка из Республики Северная Осетия – Алания. Его поддержали больше 17 тысяч раз. На бронзу же пока претендует кандидат из Республики Коми. У третьего места примерно 15,5 тысяч лайков.

Помочь Сергею Юркову победить в соревновании и выиграть УАЗ «Патриот» можно по ссылке – ЗДЕСЬ. Проголосовать можно после авторизации через соцсеть.

СПРАВКА «КП»

Выбирать лучшего участкового страны начали 1 ноября, а закончат – 10. Награждение пройдёт 16 ноября. Примечательно, что в этот раз Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый» проходит восьмой раз. В 2018 году в проекте состязаются участковые из 83 регионов России.