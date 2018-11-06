2018-11-06T10:33:37+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии на четырёх углах в Пскове с участием скорой помощи

Водитель микроавтобуса, по предварительной информации, нарушил правила дорожного движения
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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По счастливой случайности на тротуаре, когда на него вылетел микроавтобус, не было пешеходов.По счастливой случайности на тротуаре, когда на него вылетел микроавтобус, не было пешеходов.Фото: Владимир Кольцов
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Стали известны подробности аварии на четырёх углах в Пскове с участием скорой помощи. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в городском ГИБДД, столкновение автомобилей произошло примерно в 21.07.

- Карета скорой помощи двигалась по Рижскому проспекту в сторону площади Ленина с сиреной и включенными проблесковыми маячками, - отметила инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Фёдорова. – Микроавтобус «Фиат» ехал в попутном направлении.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса, мужчина 1994 года рождения, решил повернуть налево на улицу Максима Горького. Только на этом участке дороги такой маневр запрещен. В этот момент в него и врезалась карета скорой помощи под управлением мужчины 1980 года рождения. Оба водителя прошли медицинское освидетельствование. Следов алкоголя в их крови медики не нашли. В результате аварии пострадала фельдшер скорой, девушка 1992 года рождения. Её отвезли в областную больницу, но от госпитализации она отказалась.

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