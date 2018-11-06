В Невельском районе в пожаре погибла 92-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-06T11:23:55+03:00

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В деревне Чернуха Невельского района сгорел жилой дом площадью 8 на 10 метров. В пожаре погибла 92-летняя хозяйка помещения. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина возгорания – пренебрежение нормами противопожарной безопасности во время пользования печного отопления.

– На место происшествия выехали на двух автоцистернах пять сотрудников пожарно-спасательной части № 17 (ПСЧ – 17). Чтобы потушить пламя, использовалась вода из водоёма, который находится в 450 метрах от загоревшегося здания, – сообщил Юрий Черепицкий.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что сотрудникам ПСЧ – 17 удалось спасти надворную постройку. Сам же пожар произошёл ночью 6 ноября. Этой же ночью в Псковской области горел не только дом. В Пскове на проспекте Энтузиастов пламя вспыхнуло в легковой иномарке, но автомобиль спасли. У машины повреждён моторный отсек. Предположительная причина возгорания же – короткое замыкание в электропроводке.