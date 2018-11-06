2018-11-06T11:23:55+03:00
Происшествия

В Невельском районе в пожаре погибла 92-летняя пенсионерка

По предварительным данным, причина пожара – пренебрежение безопасностью при использовании печного отопления
Раиса Семёнова
Поделиться:
Сотрудникам ПСЧ – 17 удалось спасти надворную постройку.Сотрудникам ПСЧ – 17 удалось спасти надворную постройку.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В деревне Чернуха Невельского района сгорел жилой дом площадью 8 на 10 метров. В пожаре погибла 92-летняя хозяйка помещения. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина возгорания – пренебрежение нормами противопожарной безопасности во время пользования печного отопления.

– На место происшествия выехали на двух автоцистернах пять сотрудников пожарно-спасательной части № 17 (ПСЧ – 17). Чтобы потушить пламя, использовалась вода из водоёма, который находится в 450 метрах от загоревшегося здания, – сообщил Юрий Черепицкий.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что сотрудникам ПСЧ – 17 удалось спасти надворную постройку. Сам же пожар произошёл ночью 6 ноября. Этой же ночью в Псковской области горел не только дом. В Пскове на проспекте Энтузиастов пламя вспыхнуло в легковой иномарке, но автомобиль спасли. У машины повреждён моторный отсек. Предположительная причина возгорания же – короткое замыкание в электропроводке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теперь в Пскове проездные продаются в другие дни
В Пскове пройдёт музыкальное шоу с трёхмерной графикой «Музыка в темноте»
В Пскове жительницу Санкт-Петербурга подозревают в воровстве косметики и одежды
В Порховском районе мужчина выплатил около 130 тысяч рублей долга по налогам
В Великих Луках раскрыли две кражи мобильных телефонов
В Пскове у нескольких пешеходных переходов будет дополнительное освещение
Стали известны подробности аварии на четырёх углах в Пскове с участием скорой помощи
В голосовании «Народный участковый» кандидат из Псковской области попал в 30 лучших
В Пскове организация рассчиталась с долгами по зарплате на сумму 8 миллионов рублей
В первенстве Псковской области по шахматам играли около 200 юношей и девушек
В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев в драке
В Пскове на четырех углах микроавтобус в ДТП со скорой протаранил ограду тротуара
Эдгард Запашный согласился на благотворительную поездку для детей из Пскова