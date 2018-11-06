В Порховском районе мужчина выплатил около 130 тысяч рублей долга по налогам

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-06T12:46:52+03:00

Приставы нашли нарушителя в здании, где он жил, и рассказали о возбуждении исполнительного производства. Фото: Александр ГЛУЗ

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Неплательщик из Порховского района рассчитался с долгами по налогам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, должник выплатил 128 тысяч рублей.

– Нарушитель не захотел, чтобы арестовали его имущество, подвергли исполнительному сбору. Неплательщик подметил, что за это ему будет стыдно перед родственниками, – сообщили в ведомстве.

Приставы нашли нарушителя в здании, где он жил, и рассказали о возбуждении исполнительного производства. Это значит, что если в течение пяти дней мужчина не разберётся с долгами – его имущество могут арестовать, а выплачивать придётся больше примерно на 10 тысяч (исполнительский сбор). Кроме того, сотрудники ведомств передали неплательщику постановление, по которому он должен явиться к судебному приставу.

СПРАВКА «КП»

Сотрудники ведомства назначают исполнительский сбор по статье 112 федерального закона «Об исполнительном производстве» (№ 229 от 02.10.2007).