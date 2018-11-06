2018-11-06T12:46:52+03:00
Происшествия

В Порховском районе мужчина выплатил около 130 тысяч рублей долга по налогам

Нарушитель не захотел краснеть перед роднёй
Раиса Семёнова
Поделиться:
Приставы нашли нарушителя в здании, где он жил, и рассказали о возбуждении исполнительного производства.Приставы нашли нарушителя в здании, где он жил, и рассказали о возбуждении исполнительного производства.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Неплательщик из Порховского района рассчитался с долгами по налогам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, должник выплатил 128 тысяч рублей.

– Нарушитель не захотел, чтобы арестовали его имущество, подвергли исполнительному сбору. Неплательщик подметил, что за это ему будет стыдно перед родственниками, – сообщили в ведомстве.

Приставы нашли нарушителя в здании, где он жил, и рассказали о возбуждении исполнительного производства. Это значит, что если в течение пяти дней мужчина не разберётся с долгами – его имущество могут арестовать, а выплачивать придётся больше примерно на 10 тысяч (исполнительский сбор). Кроме того, сотрудники ведомств передали неплательщику постановление, по которому он должен явиться к судебному приставу.

СПРАВКА «КП»

Сотрудники ведомства назначают исполнительский сбор по статье 112 федерального закона «Об исполнительном производстве» (№ 229 от 02.10.2007).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теперь в Пскове проездные продаются в другие дни
В Пскове пройдёт музыкальное шоу с трёхмерной графикой «Музыка в темноте»
В Пскове жительницу Санкт-Петербурга подозревают в воровстве косметики и одежды
В Великих Луках раскрыли две кражи мобильных телефонов
В Невельском районе в пожаре погибла 92-летняя пенсионерка
В Пскове у нескольких пешеходных переходов будет дополнительное освещение
Стали известны подробности аварии на четырёх углах в Пскове с участием скорой помощи
В голосовании «Народный участковый» кандидат из Псковской области попал в 30 лучших
В Пскове организация рассчиталась с долгами по зарплате на сумму 8 миллионов рублей
В первенстве Псковской области по шахматам играли около 200 юношей и девушек
В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев в драке
В Пскове на четырех углах микроавтобус в ДТП со скорой протаранил ограду тротуара
Эдгард Запашный согласился на благотворительную поездку для детей из Пскова