В Пскове жительницу Санкт-Петербурга подозревают в воровстве косметики и одежды

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-06T13:05:26+03:00

Для дальнейших разбирательств задержанную уже передали в руки полиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Пскове задержали 34-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Её подозревают в воровстве. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, за аналогичное правонарушение женщину уже привлекали к ответственности.

Под утро 6 ноября на пульт экипажа вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в одном из охраняемых объектов нажали на кнопку «Тревога».

– Воровство произошло в магазине на Рижском проспекте. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулись по адресу торговой точки. Предположительно в четыре часа утра на объекте произошла кража, – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия сотрудники охраны задержали 34-летнию гражданку, приехавшую из Санкт-Петербурга. Её подозревают в хищении косметики и одежды из торгового зала магазина. Во время проверки выяснилось, что за плечами женщины – административное нарушение за мелкое хищение чужого имущества. За повторную кражу приезжую привлекут к уголовной ответственности.

Для дальнейших разбирательств задержанную уже передали в руки полиции.