В Пскове пройдёт музыкальное шоу с трёхмерной графикой «Музыка в темноте»

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-06T14:02:58+03:00

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Жители и гости Пскова смогут сходить на концерт «Музыка в темноте». Это шоу состоится в большом концертном зале Псковской филармонии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного комитета по культуре, в программе мероприятия – произведения таких мэтров, как Баха, Вивальди, Верди, Форе, Равеля, Беллини и Пьяццола. Само же такое музыкальное шоу нового формата начнётся 9 ноября в 19.00.

– Все шедевры великих музыкантов будут исполняться в полной темноте, в пространстве, заполненном различными визуальными 3D-эффектами, видами космоса, – сообщили в ведомстве.

Перед собравшимися выступит коллектив «Виртуозы Петербурга». Этот ансамбль без нот играет оркестровую музыку. Кроме того, в ведомстве подметили также, что сам концерт – настоящее слияние классических симфонических произведений и современной трёхмерной графики. В «космосе» гости мероприятия услышат оперных певцов Михайловского театра.