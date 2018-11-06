2018-11-06T14:02:58+03:00
Звезды

В Пскове пройдёт музыкальное шоу с трёхмерной графикой «Музыка в темноте»

Все произведения известных композиторов прозвучат в темноте, разбавленной 3D-эффектами
Раиса Семёнова
Поделиться:
Это музыкальное шоу нового формата начнётся 9 ноября в 19.00. Фото: пресс-служба государственного комитета Псковской области по культуреЭто музыкальное шоу нового формата начнётся 9 ноября в 19.00. Фото: пресс-служба государственного комитета Псковской области по культуре
Изменить размер текста:

Жители и гости Пскова смогут сходить на концерт «Музыка в темноте». Это шоу состоится в большом концертном зале Псковской филармонии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного комитета по культуре, в программе мероприятия – произведения таких мэтров, как Баха, Вивальди, Верди, Форе, Равеля, Беллини и Пьяццола. Само же такое музыкальное шоу нового формата начнётся 9 ноября в 19.00.

– Все шедевры великих музыкантов будут исполняться в полной темноте, в пространстве, заполненном различными визуальными 3D-эффектами, видами космоса, – сообщили в ведомстве.

Перед собравшимися выступит коллектив «Виртуозы Петербурга». Этот ансамбль без нот играет оркестровую музыку. Кроме того, в ведомстве подметили также, что сам концерт – настоящее слияние классических симфонических произведений и современной трёхмерной графики. В «космосе» гости мероприятия услышат оперных певцов Михайловского театра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теперь в Пскове проездные продаются в другие дни
В Пскове жительницу Санкт-Петербурга подозревают в воровстве косметики и одежды
В Порховском районе мужчина выплатил около 130 тысяч рублей долга по налогам
В Великих Луках раскрыли две кражи мобильных телефонов
В Невельском районе в пожаре погибла 92-летняя пенсионерка
В Пскове у нескольких пешеходных переходов будет дополнительное освещение
Стали известны подробности аварии на четырёх углах в Пскове с участием скорой помощи
В голосовании «Народный участковый» кандидат из Псковской области попал в 30 лучших
В Пскове организация рассчиталась с долгами по зарплате на сумму 8 миллионов рублей
В первенстве Псковской области по шахматам играли около 200 юношей и девушек
В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев в драке
В Пскове на четырех углах микроавтобус в ДТП со скорой протаранил ограду тротуара
Эдгард Запашный согласился на благотворительную поездку для детей из Пскова