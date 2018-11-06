2018-11-06T15:31:57+03:00
Общество

В Пскове изменилось время продажи проездных билетов в автобусных кассах

Однако с проездными, которые продаются в самих автобусах, ничего не изменится
Раиса Семёнова
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Новые сроки продажи проездных - с 25 по 5 число любого месяца.Новые сроки продажи проездных - с 25 по 5 число любого месяца.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове изменились сроки продажи проездных билетов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс», теперь купить заветный пёстрый талончик на многоразовое пользование общественным транспортом можно будет с 25 числа любого месяцы. Сделать это можно будет лишь до 5 числа каждого грядущего месяцы.

– Такие новшества были введены потому, что с 6 по 10 число пассажиры автобусов мало покупали проездной, – сообщили в ведомстве.

Однако изменение сроков продажи коснётся лишь тех проездных, которые продаются не в общественном транспорте. Помимо этого, в ведомстве добавили также, что такая мера позволят на какую-то часть снизить расходы организации.

КСТАТИ

С декабря в Пскове планируют ввести проездной, действующий лишь по рабочим дням. Эта мера позволит жителям города сэкономить на проезде в общественном транспорте.

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