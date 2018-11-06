В Пскове началась Всероссийская конференция по образованию детей с нарушениями развития

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-06T16:32:34+03:00

Специалисты из разных стран поделятся опытом в социализации детей с особенностями в развитии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Пскове 6 ноября началась научно-практическая конференция по образованию детей с интеллектуальными нарушениями. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, рассмотрят около тридцати тематических направлений в этой области.

Главная задача программы состоит в развитии образования особых детей и включения их в жизнь общества. В течение трех дней специалисты из России, эксперты из Швеции, Германии и Белоруссии будут показывать презентации, проводить мастер-классы и обмениваться опытом по сопровождению детей с нарушениями развития.

- В Псковской области в этом году около шести тысяч детей с ограниченными возможностями получают начальное, основное и среднее образование. Порядка четырех с половиной тысяч осваивают дополнительное образование. Около 250 учатся в училищах и вузах, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по региону ведутся различные работы по обеспечению качественного образования детей с нарушениями развития.