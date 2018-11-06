В Пскове началась Всероссийская конференция по образованию детей с нарушениями развития
В Пскове 6 ноября началась научно-практическая конференция по образованию детей с интеллектуальными нарушениями. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, рассмотрят около тридцати тематических направлений в этой области.
Главная задача программы состоит в развитии образования особых детей и включения их в жизнь общества. В течение трех дней специалисты из России, эксперты из Швеции, Германии и Белоруссии будут показывать презентации, проводить мастер-классы и обмениваться опытом по сопровождению детей с нарушениями развития.
- В Псковской области в этом году около шести тысяч детей с ограниченными возможностями получают начальное, основное и среднее образование. Порядка четырех с половиной тысяч осваивают дополнительное образование. Около 250 учатся в училищах и вузах, - сообщили в ведомстве.
В настоящее время по региону ведутся различные работы по обеспечению качественного образования детей с нарушениями развития.