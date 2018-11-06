2018-11-06T17:09:10+03:00
Общество

В Пскове 7 ноября перекроют движение по Рижскому проспекту

Временное перекрытие связано с празднованием 101-ой годовщины со дня Октябрьской революции
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Целый час водителям придется объезжать одну из основных транспортных артерий Пскова из-за народного шествия. Фото: Александрова Анастасия.Целый час водителям придется объезжать одну из основных транспортных артерий Пскова из-за народного шествия. Фото: Александрова Анастасия.
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Завтра, 7 ноября, на Рижском проспекте движение транспортных средств перекроют с 12 до 13 часов. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», временное перекрытие улиц связано с городским мероприятием, посвященным 101-ой годовщине Октябрьской революции.

Проезд закроют на участке между домами № 40б и № 46 по Рижскому проспекту, далее в сторону Ольгинского моста, по самому мосту и до площади Ленина. В это время по проспекту пройдет согласованное шествие демонстрантов. Закончится оно у памятника великого вождя и Российского революционера без занятия зеленой зоны.

Жителей областной столицы просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок и заранее продумать свой маршрут после полудня. А если будет время, то можно присоединиться к колонне демонстрантов и посетить празднование годовщины великой октябрьской социалистической революции.

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