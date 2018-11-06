В Печорском районе пограничники задержали иностранцев в нескольких километрах от границы

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-06T18:18:21+03:00

Псковские пограничники задержали нарушителей после сообщения от народного дружинника. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Печорском районе недалеко от деревни Блины-Павлово пограничники задержали восьмерых иностранцев. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержанные планировали незаконно пересечь государственную границу.

В нескольких километрах от российско-эстонской границы доброволец из народной дружины обнаружил злоумышленников. Об этом он сообщил в пограничный пункт, где незамедлительно отреагировали на информацию.

- Пограничный отряд оперативно среагировал на поступившее сообщение и в течение короткого времени иностранцы были пойманы, - сообщили в ведомстве.

Задержанными оказались восемь граждан одной из стран Юго-Восточной Азии. В Россию они прибыли по туристической визе. Однако возвращаться на родину иностранцы не торопились. Вместо этого они планировали незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Злоумышленников наказали в виде штрафа и выдворили с территории страны.