2018-11-06T18:18:21+03:00
Происшествия

В Печорском районе пограничники задержали иностранцев в нескольких километрах от границы

В поимке злоумышленников помог местный доброволец из народной дружины
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковские пограничники задержали нарушителей после сообщения от народного дружинника.Псковские пограничники задержали нарушителей после сообщения от народного дружинника.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Печорском районе недалеко от деревни Блины-Павлово пограничники задержали восьмерых иностранцев. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержанные планировали незаконно пересечь государственную границу.

В нескольких километрах от российско-эстонской границы доброволец из народной дружины обнаружил злоумышленников. Об этом он сообщил в пограничный пункт, где незамедлительно отреагировали на информацию.

- Пограничный отряд оперативно среагировал на поступившее сообщение и в течение короткого времени иностранцы были пойманы, - сообщили в ведомстве.

Задержанными оказались восемь граждан одной из стран Юго-Восточной Азии. В Россию они прибыли по туристической визе. Однако возвращаться на родину иностранцы не торопились. Вместо этого они планировали незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Злоумышленников наказали в виде штрафа и выдворили с территории страны.

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