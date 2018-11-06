Открытый кубок Псковской области по фехтованию на шпагах принес местным спортсменам 10 медалей

СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-06T18:43:22+03:00

Открытый чемпионат Псковской области по фехтованию стал очень успешным для местных спортсменов.

В соревнованиях участвовало 80 фехтовальщиков из Московской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и Даугавпилса

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В Пскове на минувших выходных в спорткомплексе «СКАВ» прошел открытый кубок Псковской области по фехтованию на шпагах. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе региионального комитета по физической культуре и спорту, в течение двух дней были разыграны пять комплектов наград.

Псковские спортсмены взяли десять медалей в пяти дисциплинах. Среди юношей 12-14 лет все награды взяли земляки. Золото завоевал Алексей Таранников, серебро у Егора Пайста, бронзу взял Илья Ермолаев. Среди девушек этого же возраста золото уступили латвийской спортсменке, второе место получила Любовь Антипова, а бронза досталась Ариадне Гореленко.

В юношеском турнире 2002-3003 года рождения 3 место заняли скобари, Константин Малов и Артем Иванов. Среди девушек 14-16 лет бронзу взяли две псковички, Анна Гусарова и Любовь Антипова.

Третье место среди мужчин занял Михаил Николаев.

Победителям вручили Кубки, медали и грамоты. А в качестве подарков от спонсоров турнира ребята получили сертификаты и сувенирную продукцию.