Студент Псковского политехнического колледжа сообщил о взрыве, чтобы друзья прогуляли учебу

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-07T09:36:10+03:00

Полицейские проверяли политехнический колледж несколько часов, но взрывного устройства не нашли. Фото: Даниил Кольцов.

Учащийся хотел таким образом пошутить и не подумал о последствиях

Изменить размер текста: A A

Полиция Пскова установила личность человека, который сообщил об угрозе взрыва в политехническом колледже. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, анонимом был студент этого учебного заведения.

Как выяснилось, подросток решил таким образом пошутить и освободить своих однокашников от учебы хотя бы на один день. Вероятно, юноша не понимал, какими серьезными могут быть последствия.

- В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации - заведомо ложное сообщение об акте терроризма в стенах колледжа, - сообщили в ведомстве.

За это преступление предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

КОНКРЕТНО

В дежурную часть полиции второго ноября позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся взрыве в учебном заведении. Все спецслужбы незамедлительно отреагировали на угрозу. Около 180 людей эвакуировали, территорию колледжа оцепили, а здание проверяли с помощью служебной собаки. Сообщение не подтвердилось.