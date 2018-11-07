Студент Псковского политехнического колледжа сообщил о взрыве, чтобы друзья прогуляли учебу
Полиция Пскова установила личность человека, который сообщил об угрозе взрыва в политехническом колледже. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, анонимом был студент этого учебного заведения.
Как выяснилось, подросток решил таким образом пошутить и освободить своих однокашников от учебы хотя бы на один день. Вероятно, юноша не понимал, какими серьезными могут быть последствия.
- В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации - заведомо ложное сообщение об акте терроризма в стенах колледжа, - сообщили в ведомстве.
За это преступление предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.
КОНКРЕТНО
В дежурную часть полиции второго ноября позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся взрыве в учебном заведении. Все спецслужбы незамедлительно отреагировали на угрозу. Около 180 людей эвакуировали, территорию колледжа оцепили, а здание проверяли с помощью служебной собаки. Сообщение не подтвердилось.