В Печорском районе из тайника изъяли 90 пачек незаконно перевозимых сигарет

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-07T10:08:49+03:00

Люк-тайник – не заводская установка, а изобретение хозяина автомобиля. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Печорском районе на пропускном пункте «Брунишево» задержали нарушителя, у которого изъяли партию нелегально перевозимых сигарет. Силовики обнаружили 90 пачек, которые были плотно завёрнуты в чёрные полиэтиленовые пакеты. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, незаконно переправлял эти табачные изделия 61-летний пенсионер. Эксперты оценили всю табачную партию в 10 тысяч рублей.

– Мужчина хранил все сигареты в багажном отделении своего легкового немецкого автомобиля. Там оборудован специальный люк, который накрыли ковриком, – сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве заострили внимание, что сам такой тайник – это вовсе не какая-либо заводская установка, а собственноручное изменение конструкции багажника.

Сейчас все сигареты хранятся у компетентных сотрудников, которые в скором времени по закону определят, как с нарушителем и изъятой партией табачных изделий поступить дальше.