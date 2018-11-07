В Пскове на Звёздной появится детсад на 270 мест

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-07T11:48:15+03:00

Планируется, что площадь этого дошкольного учреждения будет примерно четыре тысячи квадратных метров

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В Пскове появится детский сад, вместимость которого – 270 человек. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это учреждение будет находиться по адресу: дом № 17б на улице Звёздной. Предполагаемая площадь нового детсада – около четырех тысяч квадратных метров.

– Об этом есть информация на официальном интернет-портале Единой информационной системы в сфере закупок, – сообщили в ведомстве.

Сейчас на сайте проходит аукцион по поиску подрядчика. В ведомстве добавили также, что начальная стоимость контракта – примерно 180 миллионов рублей. Чтобы построить детсад, основную часть средств выделят из федерального бюджета.

Планируется, что дошкольное учреждение будет готово до декабря 2019 года. Когда это произойдёт, там организуют 6 групп, каждая из которых вместит 20 детей.

КСТАТИ

Несколько дней назад на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начали искать подрядчика для строительства детсада в деревне Портянниково Псковского района.