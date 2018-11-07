В Пскове прошёл митинг в честь 101-летия Октябрьской революции

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-07T13:55:41+03:00

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В Пскове прошёл митинг, посвящённый 101-летию Октябрьской революции. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», шествие собрало около 100 человек. Участники мероприятия с плакатами и флагами, на которых красуются социалистические лозунги и символы, прошли по Рижскому проспекту.

Всё действие сопровождалось песнями, прославляющими рабочих и комсомольцев. Шествие началось со стороны улицы Юбилейной, а закончилось – на площади Ленина.

– В этот день, 7 ноября, мы каждый год проходим этот маршрут, – отмечает второй секретарь псковского областного отделения КПРФ Дмитрий Михайлов. – Так мы демонстрируем молодому поколению исторические, советские традиции, которые необходимо сохранять. Молодёжь думает, что у неё тёмное прошлое, мутное настоящее и нет прошлого. Задача митинга – опровергнуть это впечатление, рассказать о том, какие бывают ценности.

Примечательно, что, помимо членов КПРФ, в шествии участвовали представители псковских отделений различных общероссийских организаций и объединений. В том числе «Профсоюз военнослужащих», «Дети войны», «Женщины России» и другие.