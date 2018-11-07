Псковские студенты отправятся в Москву в рамках проекта «Столица моего отечества»
Группа студентов из сорока человек в ближайшие выходные отправится в Москву. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал руководитель молодежного центра Псковской епархии Николай Крутов. Поездка организована в рамках совместного проекта опорного вуза региона и Псковской епархии.
- Главной задачей поездки является ознакомление псковичей со столицей России. Такие поездки мы планируем проводить регулярно, примерно, один раз в две недели. В дальнейшем будет открыто и обратное направление. Студенты из столицы буду приезжать в Псков, - сообщил Николай Крутов.
Обширная экскурсионная программа пройдет в течение двух дней, 10 и 11 ноября. Студенты будут жить в хостеле храма Святой Троицы.
- В течение первого дня ребята прогуляются по столице, посетят музеи и ознакомятся со Сретенским монастырем и семинарией. Также пройдут экскурсии по городу. Там заготовлена и культурная программа, - уточнил Николай Крутов.
Кроме того, псковская молодежь встретится со студентами ведущих вузов Москвы.