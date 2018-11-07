До конца голосования «Народный участковый» осталось 3 дня

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-07T14:43:13+03:00

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Близится к концу финальный этап голосования «Народный участковый». Интернет-соревнование закончится 10 ноября, а наградят победителя 16 ноября. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», сейчас полицейский Сергей Юрков, представляющий Псковскую область, – на 22 позиции. Этот участковый из Себежа набрал около 1700 лайков. Лидирует же – полицейский из Брянской области. За него проголосовали примерно 28 тысяч раз. На втором месте – силовик из Республики Коми, у которого приблизительно 23 тысячи голосов. На бронзу же претендует кандидат из Республики Северная Осетия – Алания. На счету мужчины скоро около 22 тысяч лайков.

Помочь Сергею Юркову преодолеть дистанцию в тысячи голосов и победить можно по ссылке – ЗДЕСЬ. Чтобы проголосовать – нужно через социальную сеть авторизоваться на сайте «Комсомолки».

СПРАВКА «КП»

Читатели выбирают лучшего участкового с 1 ноября 2018 года. Победитель этого восьмого конкурса получит машину – УАЗ «Патриот». За главный приз борются полицейские из 83 регионов России.