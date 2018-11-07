Александр Гуцан стал полномочным представителем президента России на Северо-Западе
На должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе назначен Александр Гуцан. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Кремля, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
До назначения на эту должность Александра Владимировича, ее занимал Александр Беглов. Сейчас чиновник возглавляет Санкт-Петербург после отставки Геогрия Полтавченко. Выборы на должность главы Северной столицы пройдут в 2019 году.
Александр Гуцан родом из Ленинградской области. Специалисту 58 лет, у него высшее юридическое образование. Почти 31 год Александр Владимирович служил в прокуратуре, с 2007 года занимал должность заместителя генерального прокурора России. Основной задачей Александра Гуцана на новой должности станет развитие регионов, опыт с предыдущих мест работы позволит эффективнее бороться с коррупцией.