В Великих Луках задержали подозреваемых в краже телевизора и манекена

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-07T15:10:25+03:00

У обоих подозреваемых уже были проблемы с законом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Великих Луках сотрудники полиции установили, кто мог украсть телевизор и рекламный манекен. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже телевизора подозревают 29-летний судимый местный житель, которой сейчас не работает. По версии следствия, молодой человек украл технику у соседки.

– Телевизор у мужчины уже изъяли. В настоящий момент по факту нарушения проводится проверка, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве обратили внимание и на то, что преступление произошло с 30 октября по 1 ноября. Техника исчезла из комнаты общежития, находящегося на улице Дружбы. Живёт в этой комнате – 24-летняя девушка, которая и обратилась в полицию.

Как сообщили в управлении, в краже манекена же с улицы Рабочей подозревают 17-летнего великолучанина, который не первый раз пренебрегает требованиями закона.