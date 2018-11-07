Следственное управление Псковской области возглавит Пётр Крупеня
Следственное управление следственного комитета России по Псковской области возглавит генерал-майор юстиции Пётр Крупеня. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Кремля, указ о назначении подписал глава государства Владимир Путин.
Уже больше полугода следственное управление региона было без руководителя. Управлял им с приставкой исполняющий обязанности полковник юстиции Андрей Токарев. Предыдущий руководитель, генерал-майор юстиции Олег Тушмалов, был снят с должности в апреле 2018 года без указания причин.
Пётр Николаевич не понаслышке знаком с Псковской областью. Родился он в Брянской области, отслужил в армии, закончил высшее учебное заведение. После этого с 1982 по 2006 год Пётр Крупеня работал в структуре УВД России по Псковской области, где дослужился до начальника милиции общественной безопасности. Потом были назначения в Ярославскую область, Забайкальский край. Последним местом работы стала Курганская область, где Пётр Николаевич возглавлял местное следственное направление.
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