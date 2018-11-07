Русский театр Эстонии едет в Псков с пьесой «Горе от ума»
Русский театр Эстонии снова приедет в Псков с пьесой Александра Грибоедова «Горе от ума». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, жители и гости города, кто старше 16 лет, увидят постановку 20 ноября в 19.00.
– Спектаклем занимается режиссёр Степан Пактеев, – сообщили в учреждении.
Это означает, постановка – не только отражает жизнь Грибоедова, но и демонстрирует влияние на его судьбу как дипломата, а также политического деятеля. Выступающие не только сыграют героев комедии, но и дополнят её комментариями.
Помимо этого, в учреждении подметили, что спектакль поддерживается Министерством культуры РФ и пройдёт согласно проекту «Русский театр. Без границ».
СПРАВКА «КП»
За последние годы Русский театр Эстонии приезжал в Псков всего два раза: с постановкой «Игроки», по пьесе Николая Гоголя, и спектаклем «Пять вечеров», по произведению Александра Володина.
В рамках программы «Русский театр. Без границ» в Псковскую область весной приезжал Рижский театр имени Чехова.