Русский театр Эстонии едет в Псков с пьесой «Горе от ума»

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-07T16:50:30+03:00

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Русский театр Эстонии снова приедет в Псков с пьесой Александра Грибоедова «Горе от ума». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, жители и гости города, кто старше 16 лет, увидят постановку 20 ноября в 19.00.

– Спектаклем занимается режиссёр Степан Пактеев, – сообщили в учреждении.

Это означает, постановка – не только отражает жизнь Грибоедова, но и демонстрирует влияние на его судьбу как дипломата, а также политического деятеля. Выступающие не только сыграют героев комедии, но и дополнят её комментариями.

Помимо этого, в учреждении подметили, что спектакль поддерживается Министерством культуры РФ и пройдёт согласно проекту «Русский театр. Без границ».

СПРАВКА «КП»

За последние годы Русский театр Эстонии приезжал в Псков всего два раза: с постановкой «Игроки», по пьесе Николая Гоголя, и спектаклем «Пять вечеров», по произведению Александра Володина.

В рамках программы «Русский театр. Без границ» в Псковскую область весной приезжал Рижский театр имени Чехова.