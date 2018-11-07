Долг неплательщиков Псковской области превысил 3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:09 2018-11-07T18:25:56+03:00

С января по сентябрь больше 16 тысяч жителей региона получили запрет на то, чтобы выехать за пределы РФ

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Общий долг неплательщиков Псковской области, в отношении которых выносились ограничения, составляет больше 3 миллиардов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, именно такую цифру показывают документы по исполнительным производствам, запущенным с января по сентябрь 2018 года.

– За этот период больше 16 тысяч жителей региона получили запрет на выезд за границу, – сообщили в ведомстве. – На них приходится примерно 4 миллиона рублей погашенных долгов.

Примерно 2,5 тысячи нарушителей – неплательщики алиментов. Так, оставленные дети не получили почти 500 миллионов рублей. Помимо этого, в ведомстве отметили также, что ограничение на выезд из страны – один из самых действенных способов воздействия на должника. Так, например, в октябре 2018 года, чтобы оказаться за пределами Российской Федерации, псковичка рассчиталась с задолженностью, равной почти 210 тысячам рублей. А мужчина из Великолукского района по той же причине выплатил 80 тысяч рублей долга.