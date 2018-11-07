2018-11-07T18:46:37+03:00
Общество

Прием заявок на участие в забегах на псковском семейном празднике «Маленнький чемпион» завершен

Теперь организаторы разделят всех записавшихся участников на забеги по возрастам
Виталий Суриков
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В сегодняшнего дня редакция "Комсомолки" больше не принимает купоны на участие в "Маленьком чемпионе".В сегодняшнего дня редакция "Комсомолки" больше не принимает купоны на участие в "Маленьком чемпионе".Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Вечер седьмого ноября. До семейного праздника «Маленький чемпион - осень 2018» осталось чуть больше трех дней. Именно в это время «Комсомольская правда - Псков» закрывает прием заявок на участие в детских забегах.

Теперь организаторы займутся распределением всех тех, кто успел записаться, по забегам. Напомним, что руководствоваться мы будем возрастом участников. А затем начнется суета по подготовке площадки спортивного комплекса «Олимп» и упаковке подарков победителям.

Кроме забегов малышей семьи могут поучаствовать и в других конкурсах. На площадке праздника мы определим самую лучшую стенгазету, самую стильную семью праздника. Самые смелые папы пробегут на четвереньках 30 метров. Также можно будет сфотографировать своего малыша в костюме, чтобы поучаствовать в конкурсе «Модный чемпион».

Гостям праздника тоже будет чем заняться. На площадке разместятся разные мастер-классы от друзей проекта.

КОНКРЕТНО

Регистрация на забеги начнется 11 ноября в 10.00 в СК «Олимп». Сам праздник начнется в 10.30.

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