Музей-заповедник «Михайловское» открыл выставку на «Русских сезонах» в Италии

СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-07T19:23:09+03:00

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Экспонаты Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» представлены на фестивале искусств «Русские сезоны» в Италии. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в университете в Парме по программе «Дни русской культуры и литературы» началась баннерная выставка «Пушкинская тема в графике художника Николая Предеина».

– Гостей мероприятия ждут 24 портрета из коллекции музея, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также, что в рамках программы сотрудники «Михайловского» проведут презентацию музея. Собравшиеся увидят фильм о псковских пушкинских местах. Кроме того, желающие посетят вечер поэзии, на котором на нескольких языках услышат произведения Александра Пушкина. Но этим пушкиногорцы не ограничатся. Они продемонстрируют публике «Фрагменты псковского свадебного обряда, записанного А.С. Пушкиным в 20-е годы XIX века в Псковской губернии», проведут игровое мероприятие «Русские народные игры XIX века», а также дадут мастер-класс по русскому письму.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль искусств «Русские сезоны» уже не один год объединяет культуры разных стран, способствует обмену культурным опытом. В 2017 году фестиваль был в Японии.

Организаторы проекта – правительство и министерство культуры РФ. Распорядились же проводить мероприятие президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.