В Пскове стадион «Машиностроитель» сделают почти за 747 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-08T10:41:34+03:00

На стадионе можно будет играть в футбол, бейсбол, регби, заниматься лёгкой атлетикой, проводить велосипедные и автомобильные гонки, а также скачки. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове реконструируют стадион «Машиностроитель», что на улице Кузнецкой № 25. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», информация об этом размещена на интернет-портале Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком выступает госкомитет Псковской области по организации госзакупок. Начальная цена работ, указанная на сайте, – около 747 миллионов рублей. Подрядчики могут присылать заявки до утра 23 ноября 2018 года. Саму же реконструкцию власти планируют завершить уже в декабре 2019 года.

По контракту, на стадионе установят кассы, большую и малую трибуны, наладят инженерные сети. Кроме того, подрядчик сделает основное поле и беговые дорожки, а также благоустроит окольную озеленённую территорию: у стадиона установят автостоянку, проезды, тротуары.

На «Машиностроителе» по окончании работ можно будет играть в футбол, бейсбол, регби, заниматься лёгкой атлетикой, проводить велосипедные и автомобильные гонки, а также скачки.

Реконструкцию выполнят за деньги из городского бюджета, по программам проведения Ганзейских дней и «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»».