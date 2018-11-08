2018-11-08T12:26:11+03:00
Общество

На кухне Псковского следственного изолятора прокурорская проверка обнаружила антисанитарию

Работники неправильно хранят продукты, а сам пищеблок нуждается в ремонте
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В пищу к заключенным Псковского СИЗО могли попасть испорченные продукты.В пищу к заключенным Псковского СИЗО могли попасть испорченные продукты.Фото: Борис КОКУРИН
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В Пскове в следственном изоляторе №1 обнаружили многочисленные нарушения в пищеблоке. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ведомство проследит за тем, чтобы нарушения устранили.

К проверке привлекли и сотрудников Роспотребнадзора. Специалисты оценили условия содержания заключенных. Также проверка заглянула в пищеблок, состоянием которого была неприятно удивлена.

- Нормы хранения продуктов не соблюдались, в том числе и температурный режим. Моющие и дезинфицирующие средства хранились и использовались с нарушениями. Кроме того, пищеблок необходимо отремонтировать, а также обновить посуду и столовые приборы, - сообщили в ведомстве.

Руководство СИЗО-1 привлечено к административной ответственности за угрозу эпидемиологического благополучия заключенных. В ближайшее время в следственном изоляторе обязаны устранить нарушения закона.

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