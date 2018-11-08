В Пскове устанавливают личность найденной в Мирожке утопленницы

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-08T12:28:25+03:00

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В Пскове сотрудники следственного управления устанавливают личность утопленницы. По предварительным сведениям, женщина скончалась от того, что захлебнулась. Её труп нашли в реке Мирожа (Мирожка). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в СУ СК России по Псковской области, пострадавшая выглядит на 30 – 35 лет. Внизу живота утопленницы набит рисунок, часть которого – змея.

– Женщина не значится среди пропавших без вести. Через базу дактилоскопического учета, через отпечатки пальцев, не установить, – сообщили в ведомстве.

Силовики обошли дома, находящиеся вблизи места, где обнаружили тело, и поговорили с местными жителями. Такие меры результатов не принесли. Помимо этого, в ведомстве отметили также, что сам труп женщины обнаружили 20 октября.

Сотрудники регионального отделения следственного управление просят откликнуться жителей, имеющих информацию о личности погибшей, чтобы поделиться сведениями. Сообщить их можно в следственный отдел по телефону (8112) 29-06-22.