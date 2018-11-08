Алексей Захаров может покинуть пост руководителя УГХ Пскова

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-08T14:02:42+03:00

Алексей Захаров подчеркнул, что им ещё не выполнен большой объём работы в ведомстве, и пока это его останавливает. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Но руководитель УГХ в беседе с корреспондентом «Комсомолки» сообщил о готовности забрать заявление из отдела кадров

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Руководитель Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров в ближайшее время может покинуть свой пост. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сам Алексей Захаров, заявление по собственному желанию он уже написал, оно сейчас находится в отделе кадров.

– Все комментарии вы получите уже после того, как я покину эту должность, если вообще покину, – прокомментировал он. – Ведь заявление из отдела кадров я в любой момент могу и забрать.

Собеседник подчеркнул, что им ещё не выполнен большой объём работы в ведомстве, и пока это его останавливает.

– А даже если и уйду, то это не произойдёт в один момент. Я могу целый месяц уходить, ведь в Пскове, а именно в сфере городского хозяйства, ещё очень много работы! – отметил руководитель управления. – И даже если я всё-таки и решу уйти, то я всё равно останусь здесь, на планете Земля, в России! Я могу работать на благо народа во многих социальных направлениях!

КОНКРЕТНО

Почти две недели назад, 26 октября, Алексея Захаров сняли с должности и.о. заместителя администрации Пскова. Это произошло по решению руководителя муниципалитета.