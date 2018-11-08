По просьбам пассажиров в Пскове продлили продажу проездных билетов

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-08T15:08:26+03:00

В Пскове продлена продажа проездных билетов до 10 ноября. Поводом стали многочисленные жалобы - из-за праздников и школьных каникул горожане не успели купить проездные. Фото: Алексей ФОКИН

Но только в этом месяце, а потом все вернется к старой схеме

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Руководство «Псковпассажиравтотранс» пошло навстречу жителям Пскова и продлило сроки продажи месячных билетов для поездок в общественном транспорте областной столицы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее ограничивали период продаж до 5 числа каждого месяца. И в ноябре такой алгоритм был применен впервые. Однако это решение транспортного предприятия было воспринято в штыки населением, так как сроки совпали с продолжительными выходными, и не все горожане успели купить проездные. Уже 6 ноября псковичи стали массово писать в социальных сетях критические посты: целые классы школьников остались без проездных из-за сокращения сроков продажи билетов.

- Некоторые жители Псковской области не успели вовремя приобрести билеты, и обратились к нам с просьбой продлить срок их продажи, - пояснил директор автопредприятия Николай Киянец и тут же добавил, - начиная с декабря реализация проездных будет вновь осуществляться до пятого числа.

КОНКРЕТНО

Проездные можно приобрести только по адресу: улица Леона Поземского, д. 123.